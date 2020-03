Coronavirus : plusieurs spectacles reportés au Pays basque

Le gouvernement l'a annoncé ce week-end : afin de lutter contre la propagation du coronavirus, les rassemblements de plus de 1000 personnes seront désormais interdits. Au Pays basque, ce sont surtout les salles de spectacles qui sont les plus touchées. En dehors des Jaï-Alaï, il y en a deux qui ont une capacité d'accueil de plus de 1000 places : la salle Lauga à Bayonne, et le Gare du Midi de Biarritz.

"Les Basques ont du cœur", "Irish Celtic"... reportés

Du côté de la salle Lauga, qui doit accueillir prochainement le concert d'Izaro (le 27 mars) ou celui de Barbara Hendricks (le 29), aucune décision n'a été prise pour l'instant. A Biarritz en revanche, plusieurs spectacles sont d'ores et déjà annulés : "Rock The Ballet" (prévu le 15 mars), le one-man-show de Roman Freyssinet (prévu le 20) ou encore le spectacle Irish Celtic (prévu le 24 mars et dont la tournée est suspendu).

Organisé au profit du service hématologie de l'hôpital de Bayonne, le concert caritatif "Les Basque ont du cœur", qui affichait complet, est également annulé. Une déception pour les organisateurs, qui s'activent pour fixer une nouvelle date.

Le Zénith de Pau touché

Attention si vous aviez prévu de vous rendre au Zénith de Pau : quatre des cinq spectacles prévus cette semaine tombent également à l'eau, dont le concert d'Alain Souchon prévu vendredi 13 ou encore celui de Chantal Goya prévu dimanche 15 et qui sera reporté ou dimanche 25 octobre.

Incertitude concernant les rassemblements sportifs ...

Au niveau national, la décision a été prise de faire jouer à huis-clos les rencontres de Ligue 1 et des Bleus. Dans le Tournoi des Six Nations, le match du XV de France face à l'Irlande a été reporté. Mais concernant le Top 14 et la Pro D2, des incertitudes demeurent toujours. Une réunion est prévue ce mardi soir entre la Ligue nationale et tous les présidents de club.

... tout comme pour la foire au jambon

Evidemment, nombreux sont celles et ceux qui s'interrogent pour la foire au jambon, dont la prochaine édition doit se tenir du 9 au 12 avril prochain. Pour l'instant, grand point d'interrogation, aucune décision prise. Mais vu le contexte, les professionnels craignent une annulation pure et simple, d'autant que la foire avait été l'an dernier le foyer de plusieurs cas de rougeole.