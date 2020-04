Coronavirus : près de 10.000 détenus en moins dans les prisons en un mois en raison de la crise

Libérations anticipées, ralentissement de l'activité judiciaire : les prisons françaises comptent 9.923 détenus de moins qu'au début du confinement a annoncé ce mercredi Stéphane Bredin, le directeur de l'Administration pénitentiaire, lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. 210 mineurs ont notamment été remis en liberté. Les entrées en prison ont fortement baissé, passant de 215 à 80 par jour, et les sorties ont largement augmenté passant de 209 à 404 par jour actuellement.

62.650 détenus dans les prisons françaises

Au 13 avril, les prisons françaises comptaient 62.650 détenus, soit un taux d'occupation de 103 % sur la totalité des établissements pénitentiaires et de 116 % dans les maisons d'arrêt où sont incarcérés les prévenus et les courtes peines, et où la surpopulation est la plus lourde. Le taux de surpopulation y a "diminué de 22% depuis le début de la crise". Les prisons françaises comptaient 72.400 détenus au 1er mars, soit un taux d'occupation de 119%.

Pour limiter la propagation du Covid-19 et éviter une crise sécuritaire, le gouvernement a notamment décidé de faciliter les libérations anticipées des détenus qui sont à deux mois de leur fin de peine. Une circulaire, mi-mars, demandait par ailleurs de différer l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et de réserver la détention provisoire aux faits les plus graves.