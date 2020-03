Coronavirus : Quand les gendarmes surveillent les plages avec des drones

Il y a eu des sirènes sur le littoral du sud Finistère... Il y a désormais des drones de surveillance dans les Côtes d'Armor ! C'est l'outil qu'utilisent les gendarmes pour faire respecter le confinement imposé par l'épidémie de coronavirus : Les plages et les sentiers côtiers sont interdits (sauf pour les professionnels), par arrêté préfectoral.

Le drone peut rapidement se porter sur une zone éloignée

Les gendarmes utilisent cet outil pour surveiller plus efficacement les kilomètres de côtes sous leur responsabilité : "Le drone peut rapidement se porter sur une zone éloignée et diffuser un message enjoignant les personnes à quitter la zone interdite." Et pour dissuader un peu plus les amateurs d'air marin, ils postent la vidéo sur leur compte Facebook.

Plusieurs personnes ont quitté le sentier côtier suite au message diffusé via des hauts-parleurs par le drone

Il a volé ce mardi après-midi : "Le drone a été déployé sur la bande littorale comprise entre Plestin-les-Grèves et Perros-Guirec. Plusieurs personnes ont quitté le sentier côtier suite au message diffusé via des hauts-parleurs par le drone."

Le drone a été filmé par l'hebdomadaire Le Trégor.