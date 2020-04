Coronavirus : quand un scooter prend une portière (pour sa voiture)

Mardi 21 avril, vers 15h30, il pleut des trombes sur la nationale 134 à Herrère, près d'Oloron. Les gendarmes du Peloton de Surveillance et d’Intervention Gendarmerie d’Oloron Ste Marie sont en patrouille. Ils voient arriver un homme à scooter qui transporte devant lui une portière de voiture. Il est arrêté et escorté jusqu'à la gendarmerie d'Oloron. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un achat de première nécessité, parce que la vitre de sa portière de voiture était brisée et qu'il pleuvait. Il est resté à la gendarmerie le temps de sécher, et sera verbalisé pour conduite ne permettant pas de manœuvrer aisément.