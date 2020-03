Coronavirus : en Loire-Atlantique et en Vendée, les cours du poisson s'effondrent

En Vendée, de plus en plus de bateaux ne vont plus en mer, car la plupart des poissons ne se vendent presque plus.Au Croisic, après un début de semaine difficile, la situation s'améliore.

Le prix au kilo du merlu fond comme neige au soleil à la criée des Sables-d'Olonne depuis la fermeture des restaurants, et des frontières avec l'Italie et l'Espagne notamment pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il s'élevait à 3€25 lundi, 2€80 mardi et 2€20 mercredi. "La lotte a été invendue, le maquereau a été invendu, le chinchard a été invendu", a constaté dans la journée José Jouneau, le président du comité régional de pêche. Même les produits les plus nobles ont désormais du mal à s'écouler. "Ça n'a rien d'étonnant, les marchés de proximité se ferment les uns après les autres, l'Italie est fermée quasiment et l'Espagne aussi", a-t-il ajouté.

Les pêcheurs à la maison

Jamais la filière n'avait connu un épisode aussi compliqué ces dernières années. "On ne se sent pas trop bien, notre métier c'est d'aller en mer hein, pas de rester à quai", se désole Jérôme Billon, patron-pêcheur salarié sablais. Depuis avant-hier, son bateau reste à quai : "On n'a pas le choix, on va pas aller pêcher du poisson et aller le vendre à trois fois rien !"

Ce qui est difficile pour lui et son équipage, c'est de ne pas savoir ce qui les attend par la suite. "On se dit qu'il faut préserver la ressource et puis après repartir bien pour vendre le poisson beaucoup mieux", espère le marin. Les organisations de producteurs tentent elles, tant bien que mal, de maintenir le prix des cours, qui continuent malgré tout de s'effondrer jour après jour.