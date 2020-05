Coronavirus : rentrée feutrée à l'école Nandina Park de Pau

C’était la rentrée dans les écoles ce mardi après deux mois de confinement. Les écoles ont accueilli les enfants que les parents ont bien voulu confier à l’Éducation Nationale. Chaque commune a géré à sa manière et avec ses moyens. À Pau, on a ouvert toutes les classes de tous les niveaux.

À l’école Nandina Park, dans le quartier Saragosse, il y a très peu d’élèves ce mardi : 30 sur 320. 6 des 19 enseignants sont venus. Classes, récréations, cantine et activités périscolaires, tout fonctionne. Les parcours des uns et des autres sont fléchés. Au réfectoire, ils ne sont que deux élèves par table. Le service se fait à l’assiette, on leur donne le pain et on leur sert l’eau, même la viande est coupée avant. À la récréation, les adultes veillent à la distanciation des uns et des autres. Le lavage des mains avant le retour en classe est ritualisé.