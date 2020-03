Coronavirus : salle de classe à la maison et programmes improvisés

Depuis lundi matin des millions d'élèves de tous niveaux découvrent l'enseignement à distance mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a répété que le confinement ne devait pas être "une période où les élèves ne travaillent pas". Le problème c’est que le plus souvent les espaces numériques de travail sont saturés. Une situation qui oblige les personnels enseignants et les parents à s'adapter. Les professeurs envoient des mails à leurs élèves. Certains tentent même des applis comme WhatsApp ou Instagram ce qui est normalement illégal.

"Une raison de se lever... "

Reportage dans une famille à Albi Copier

Les pères et les mères eux improvisent. A Albi, Fabien a trois enfants. Sans attendre les consignes il a établi un programme découvert par Marius en début de semaine. Pour lui le plus dur c'est de "s'adapter aux âges différents. Au bout de 10 minutes, le petit décroche. Les autres ont envie d'apprendre." Quand au programme mis en place, " il est surtout important pour le rythme. Pour qu'il y a ait encore une raison de se lever, de ranger sa chambre, de s'habiller." Que la vie garde un peu de normalité. "Et ce cadre, il est important pour les parents aussi" insiste le papa de ces garçons âgés de 3, 5 et 7 ans.

Le programme mis en place par Fabie pour garder un rythme. © Radio France - SM