Coronavirus : "Sans protection nous allons à l'abattoir", Franck Groux Alliance Police dans le Gard

Sur ordre du ministère de l'intérieur la police doit donner ses masques FFP2 au personnel soignant, ce que les policiers comprennent, mais ils demandent qu’en échange on leur donne des masques chirurgicaux, qu’ils jugent en quantité insuffisante dans leurs services.

Franck Groux secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans le Gard Copier

Les policiers en première ligne

Pour Franck Groux, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans le Gard : "’on nous envoie à l’abattoir". Il estime que les policiers manque de protection : "On doit aller en contact des personnes en cas d’interpellation et dans ce cas précis on ne respecte pas les gestes barrières et si en plus les collègues sont sans gants et sans masques et si de surcroît il y a des crachats, là les risques sont très importants".

Ce qui l’inquiète également c'est que les policiers doivent aussi aller constater les décès directement au domicile de certaines personnes mortes du Covid seules chez elles : "Normalement dans ce cas de figure nous devons intervenir avec des masques FFP2, mais comme nous n’en avons plus nous allons donc nous poser la question à savoir doit-on y aller ou pas ? C’est vrai sujet ! "conclut-il en colère.

Menace de grève des contrôles de confinement

Dans un communiqué, de nombreux syndicats de police Alliance Police Nationale, Synergie Officiers, le syndicat indépendants des officiers, UNSA, Unité SGP Police ou encore SCSI préviennent que "si les moyens de protection font défaut dans les services, les policiers ne feront que les missions réellement urgentes et ne procéderont plus au contrôle du confinement".