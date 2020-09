L'Unsa justice alerte sur des cas de Covid-19 à la prison de Gradignan, ce jeudi. Selon le syndicat, six cas positifs ont été recensés en 24 heures, dont cinq parmi le personnel médical. L'Unsa justice demande tout une série de mesures de prévention.

Coronavirus : six cas positifs à la prison de Gradignan, les syndicats demandent masques et dépistage

Le coronavirus a franchi les murs de la prison de Gradignan, selon le syndicat Unsa justice. Ce dernier affirme que six cas positifs (cinq au service médical et un détenu) ont été enregistrés en 24 heures, pour la première fois officiellement depuis le début de la crise sanitaire.

Dans un communiqué, l'Unsa demande à ce que de nombreuses mesures barrières soient appliqués, comme "la reprise du nettoyage et la désinfection des locaux", notamment les poignées de porte et les œilletons. Le syndicat réclame aussi la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les quatre miradors de l’établissement, en attendant des distributeurs qui seront "prochainement commandés". L'UFAP Unsa Justice demande également "le port du masque obligatoire pour tous les détenus de l’établissement à chaque déplacement", regrettant que "l’administration pénitentiaire laisse s’exposer de nombreux personnels au contact de centaines de détenus non porteurs de masques".