Coronavirus : six personnes mises en examen après la découverte d'un trafic de faux certificats de vaccination

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris mercredi 14 juillet au sujet d'un trafic de faux documents de vaccination contre le Covid-19. Six personnes ont été mises en examen et deux d'entre elles sont incarcérées.

Six personnes sont soupçonnées d'avoir participé à un trafic de faux certificats de vaccination contre le Covid-19. Elles ont été mises en examen après l'ouverture d'une information judiciaire par la section cybercriminalité du parquet de Paris mercredi 14 juillet, a appris ce samedi franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Monde. Ces personnes ont été interpellées dans la région de Lyon, les Yvelines et le Val-de-Marne, d'après le quotidien.

Falsifications de certificats de vaccination contre le Covid-19

D'après Le Monde, le contact s'établissait sur Snapchat, via un compte qui proposait des certificats de vaccination en échange d’une somme comprise entre 350 et 500 euros. Une agente administrative d'un centre de vaccination de la banlieue lyonnaise était ensuite chargée de falsifier les documents, qui comportaient alors un QR code parfaitement valable. Ces documents étaient le plus souvent remis en banlieue parisienne. Plus de 400 acheteurs ont été identifiés, indiquent les enquêteurs.

Parmi les six personnes mises en examen, trois le sont pour les chefs d’atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée, faux administratif et détention d’un tel faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Une autre pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Les deux dernières le sont pour chefs d’usage de faux administratif et détention d’un tel faux. Selon les informations de franceinfo, deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Les autres ont été placées sous contrôle judiciaire.