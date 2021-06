Coronavirus : Toujours moins de personnes à l'hôpital à cause du Covid dans le Gard

La situation épidémique s'améliore peu à peu Occitanie selon le dernier bulletin de l'ARS : "Nous sommes plus de 2,3 millions a avoir déjà bénéficié d'une première injection. Le vaccin est désormais accessible à tous les + de 18 ans" indique aussi l'ARS Occitanie.

15 malades de moins à l’hôpital dans le Gard

Depuis vendredi, le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid continue sa décrue, on compte désormais 132 malades du Covid dans les hôpitaux du Gard contre 147 vendredi soit 15 de moins en quatre en jours. On compte aussi un malade de moins en réanimation passant de 23 à 22. En revanche, le nombre de décès augmente avec quatre morts de plus depuis vendredi, soit 639 morts dans le Gard depuis le début de l’épidémie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Lozère, la situation ne bouge pas depuis vendredi, avec toujours six malades, une personne en réanimation et 118 morts depuis le début de l'épidémie.