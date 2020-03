Coronavirus - Toulouse : il venait de voler masques et gants dans une ambulance

La crise du coronavirus ouvre de nouveaux champs d'action pour les voleurs, hier midi un homme a été pris en flagrant délit de vol de masques et de gants à Toulouse. Ce vendredi, il était toujours en garde à vue.

Dénoncé par des témoins

Vers 12h30, ce jeudi, un jeune homme de 19 ans s'engouffre dans une ambulance privée garée dans le quartier Empalot à Toulouse. Il profite de l'absence des ambulanciers partis prendre en charge à un patient et ressort du véhicule avec dix paires de gants et trois masques chirurgicaux. Des passants, témoins de la scène, alertent la police et donnent un signalement du voleur. La patrouille de la BAC le retrouve quelques minutes plus tard dans le quartier. Juste avant l'interpellation l'homme essaiera de jeter 50 grammes d'herbe de cannabis.

Pour son usage personnel

En garde à vue, ce jeune homme déjà connu des services de police explique que le matériel médical était pour son usage personnel. Il a été déferré devant le parquet ce matin qui a requis une mise en examen pour vol, détention de produit stupéfiant et non respect des mesures de confinement. Le suspect devrait être jugé en comparution immédiate si le fonctionnement réduit du tribunal pour cause de confinement le permet.