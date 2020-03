Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : tour d'horizon des aides et des initiatives dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. N'hésitez pas à nous en signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter !

Les producteurs bio du marché Albert-Thomas de Saint-Etienne prennent des commandes en ligne !

Les producteurs en agriculture biologique vendant sur la place Albert-Thomas de Saint-Etienne les vendredis et samedis matins ont ouvert une plateforme permettant à leurs clients de passer commande en ligne. Ils proposent une livraison par semaine aux horaires habituels du marché dans un rayon de 5 kilomètres aux alentours de la place. Radis, blettes, poireaux, épinards : un producteur de légumes propose notamment des paniers déjà composés à deux tarifs différents. On trouve aussi des plantes aromatiques ou la fourme de la griotte ! Une fois votre commande validée, les producteurs conviennent d'un horaire de livraison en appelant au téléphone.

Des dessins d'enfants dans la boite aux lettres des policiers du Puy-en-Velay

Les policiers du commissariat du Puy-en-Velay ont eu l'agréable surprise de recevoir trois dessins d'enfants les remerciant de leur engagement.