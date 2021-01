Coronavirus : premiers versements de l'aide aux travailleurs précaires le 5 février

L'aide de 900 euros par mois promise aux travailleurs précaires, saisonniers ou intermittents sera versée à partir du 5 février au titre des mois de novembre et décembre, a annoncé vendredi le ministère du Travail. Quelque 400.000 personnes travaillant dans la restauration et l'événementiel notamment mais aussi les demandeurs d'emploi ou encore les saisonniers devraient en bénéficier. La mesure avait été annoncée fin novembre par le Premier ministre Jean Castex.

400.000 personnes concernées

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, avait de son côté précisé qu'elle concernerait "ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps en 2019" et "qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits" au chômage du fait de la crise. Elle doit s'appliquer sur les mois de novembre, décembre, janvier et février. La prime au titre de janvier sera versée entre le 21 et le 24 février, celle de février fin mars, a encore précisé le ministère, ajoutant que 450.000 personnes sont désormais concernées.

Le dispositif se veut "incitatif" en cas de reprise d'emploi : dans ce cas, le revenu issu de la reprise d'emploi ne sera comptabilisé qu'à hauteur de 40% pour calculer la prime, avait annoncé le gouvernement fin novembre. L'aide sera versée par Pôle emploi et sera proposée automatiquement aux demandeurs d'emploi.