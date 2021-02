Coronavirus : Très légère hausse des hospitalisations dans le Gard mais baisse en Lozère

Comme tous les mardis le bulletin de l'ARS Occitanie fait un point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 dans la région. On observe, ce mardi 9 février, une légère hausse des hospitalisations dans le Gard et une légère baisse en Lozère par rapport à vendredi.

Ce mardi 9 février, dans son bulletin l'ARS Occitanie note que le virus et ses variants circulent dans la région et que la pression est toujours très forte sur les hôpitaux.

Cinq hospitalisations de plus dans le Gard depuis vendredi et quatre morts de plus

Depuis vendredi, la hausse des hospitalisations dans le Gard est légère, on passe de 234 à 239 hospitalisations en 4 jours soit cinq malades de plus à l’hôpital et 39 en réanimation contre 36 vendredi. On observe aussi une hausse du nombre de personnes décédées avec quatre décès supplémentaires soit 404 morts dans le Gard depuis le depuis de l'épidémie.

Légère baisse des hospitalisations en Lozère

En revanche en Lozère, il y a une légère baisse des hospitalisations on passe de 29 à 23 personnes à l’hôpital à cause du Covid soit une baisse de six malades. Le nombre de patient en réanimation reste de 2 et le nombre de décès s'établit toujours à 89.