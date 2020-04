Coronavirus : trois cambrioleurs profitent du confinement pour voler dans des entreprises ou commerces

Trois cambrioleurs âgés de 15, 25 et 29 ans jugés ce jeudi soir pour plusieurs vols avec effraction commis à Carros et Gattières depuis le 23 mars. Les gendarmes les ont interpellés dans la nuit de mardi à mercredi en flagrant délit.

Deux cambrioleurs âgés de 25 et 29 ans comparaissaient ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Grasse. Deux hommes de nationalité bosniaque ont été condamnés à un an de prison ferme, ils ont été immédiatement incarcérés. Ils ont volé, en compagnie d'un troisième jeune homme de 15 ans, pour 25 000 euros d'outillage dans les locaux d'Eiffage Génie civile dans la zone industrielle de Carros, ils ont aussi détérioré à deux reprises les distributeurs de pizzas et de légumes frais sur la commune de Gattières.

L'enquête des gendarmes a permis leur arrestation

Ces délinquants ont profité du confinement et de la fermeture de commerces pour réaliser leurs méfaits. D'abord le 23 mars, ils dérobent pour 25 000 de matériel électro-portatif dans les locaux d'Eiffage Génie civile dans la zone industrielle de Carros. Un nouveau vol avec effraction le 29 mars, à Gattières, cette fois les distributeurs de pizzas et de légumes frais, alimentés par des producteurs et commerçants, sont vandalisés et pillés. Le préjudice s'élève à 14 000 euros. Puis dans la nuit du 31 mars au 1er avril, ils visent une nouvelle fois le distributeur de pizzas de Gattières. Les gendarmes réussissent alors à les interpeller en flagrant délit.

La bande apparaît structurée, elle n'en est certainement pas à son coup d'essai. Une enquête menée par les gendarmes de la communauté de brigade de Carros, la brigade anti-cambriolage de Nice et la brigade de recherche a permis de remonter jusqu'aux auteurs résidant à Nice. Le jeune mineur sera convoqué devant un juge des enfants le 1er septembre 2020. Les deux hommes jugés seront interdits de présence sur le territoire français pendant 5 ans.