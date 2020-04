Coronavirus : Trois mois de prison ferme à Bourges pour non respect du confinement

Trois mois de prison ferme et maintien en détention, pour un habitant des quartiers Nord de Bourges : cet homme de 27 ans avait été verbalisé à huit reprises pour non respect du confinement, en une dizaine de jours seulement. A partir de quatre verbalisations, ce comportement est considéré comme un délit. Vous encourez alors, non plus une simple amende de 135 euros, mais jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende.

Le palais de justice de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Record, le premier avril : quatre verbalisations ce jour là, toujours aux abords du centre commercial Cap Nord. A la vue des policiers, le prévenu et ses amis se réfugiaient soit dans les rayons du magasin ou alors carrément dans les réserves. L'homme en question est bien connu des services de police pour trafic de drogue. On retrouve d'ailleurs 400 euros sur lui : " Un ami qui me devait de l'argent " explique t-il au tribunal. "Je sors parce que j'ai un problème d'alcool et chez mes parents, je ne peux pas boire ". Le président reste dubitatif : "A moins que vous ayez des choses à vendre dans la rue, dommage qu'il faille vous envoyer en prison pour que vous compreniez." Le procureur Garrigue résume toute l'affaire : " C'est en prison, qu'on va maintenant vous confiner..." Il n'aime pas qu'on lui fasse prendre des vessies pour des lanternes. La tâche de la défense n'est pas facile : Me Gamard, plaide l'immaturité de son client, regrettant qu'on veuille faire un exemple pour l'opinion publique avec cette condamnation. Dans le Cher, 30.000 contrôles ont été menés depuis le début du confinement, pour 1.500 verbalisations.