Coronavirus : trois nouveaux cas détectés dans les Alpes-Maritimes

Trois nouveaux cas de coronavirus ont donc été détectés dans les Alpes-Maritimes. C'est ce qu'annonce l'ARS dans un communiqué ce samedi après-midi. Il s'agit de deux femmes de 69 et 75 ans qui reviennent d'un séjour dans une des zones à risque. Et d'un homme de 69 ans qui vit en Italie et qui est actuellement dans notre département. Ces trois nouveaux cas n'ont pas de lien direct avec la première patiente cannoise de 23 ans diagnostiquée vendredi. Selon l'ARS, la jeune femme est dans un état stable et ne présente pas d'inquiétude particulière.

Le patient monégasque hospitalisé à Nice

Le résident monégasque qui a lui aussi contracté le Covid-19 est actuellement hospitalisé au CHU de Nice. En cas de doute ou d'inquiétude concernant votre état de santé ou de celui d'un de vos proches, vous pouvez soit contacter le numéro vert du Gouvernement 0 800 130 000 soit joindre un des professionnels de santé missionné par la ville de Nice pour vous répondre par téléphone au 04.97.13.56.00.