Coronavirus : trois premiers patients transférés hors d'Ile-de-France

Le Samu annonce ce samedi matin le transfère de trois premiers patients hors d'Ile-de-France vers les hôpitaux Nantes, Angers et Le Mans. Un transfert qui fait écho aux paroles du ministre de la Santé Olivier Véran ce jeudi lors de la conférence de presse sur la situation en France.

Les transferts de patients ont déjà été opérés en France lors des trois vague d'épidémie de coronavirus, comme ici entre l'hôpital de Saint-Etienne et celui d'Angers en novembre dernier

Le directeur du Samu de Seine-Saint-Denis annonce en ce samedi matin le transfert de trois premiers patients Franciliens atteints par une forme grave de coronavirus vers des régions où la tension hospitalière est moins forte, en l'occurrence l'ouest de la France. Les patients sont transférés en hélicoptère ce samedi vers les hôpitaux de Nantes, Angers et Le Mans. "Au moins quatre autres patients" seront transférés ce dimanche précise le Samu de Seine-Saint-Denis. Pour qu'ils puissent être transférés, il faut "qu'ils soient dans un état stable" et que "les familles aient donné leur accord".

Cette démarche est l'application concrète des paroles de Olivier Véran ce jeudi lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement. Le ministre de la Santé s'était inquiété de la pression sur les hôpitaux en Ile-de-France où plus de 90% des lits de réanimation étaient occupés. Il avait évoqué un taux d'incidence de 350 cas pour 100.000 habitants. "Toutes les 12 minutes, nuit et jour, un Francilien est admis en réanimation", avait insisté le ministre de la Santé, précisant que des "dizaines voire des centaines" de patients pourraient être transférés depuis les départements franciliens vers d'autres régions dans les jours et les semaines qui viennent. La région parisienne a passé le cap des 1.000 patients en réanimation, 1.082 ce vendredi. Lundi 8 mars, l'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux franciliens de déprogrammer 40% de leurs opérations.

Le processus est donc engagé. Il a déjà été expérimenté lors des deux précédentes vagues d'épidémie. Parmi les derniers transferts de patients, trois avaient été opérés entre Nice et l'hôpital de Brest pour une femme de 47 ans, un homme de 56 ans et un autre d'une soixantaine d'années. Pour l'heure, la SNCF n'a pas procédé à des transferts de patients. Aucune commande officielle n'a été faite a précisé ce vendredi la direction. Si elle est décidée, une évacuation plus massive de patients par TGV n'aurait lieu qu'en "milieu de semaine prochaine" précise le directeur du Samu de Seine-Saint-Denis.