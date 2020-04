Coronavirus : un aixois coincé au Vietnam depuis le début du confinement

Christophe Castellano, habitant d'Aix-en-Provence et auditeur de France Bleu, est coincé depuis le début du confinement au Vietnam, à Saigon. Il était parti seul en voyage mi-février et se retrouve dans un hôtel depuis des semaines, sans vol retour ni réponse de l'ambassade française.

Il a décollé de Marseille le 20 février pour un voyage mi-touristique mi-professionnel et est maintenant coincé au Vietnam depuis des semaines sans vol retour prévu ni réponse de l'ambassade française. Christophe Castellano, habitant d'Aix-en-Provence et auditeur de France Bleu est actuellement dans un hôtel de Saigon et se sent laissé abandonné. "J'avais un vol retour prévu le 18 mars avec Air France. Quelques heures avant le vol, j'ai reçu une annulation pure et simple, sans explication" explique-t-il. Il a alors fait une demande de remboursement, restée sans réponse.

Cela fait donc un mois que Christophe cherche désespérément un moyen de rentrer : "J'ai regardé les autres compagnies et les tarifs des vols avaient explosé entre temps. Les vols étaient très souvent complets ou non-confirmés : on pouvait acheter les billets mais il n'y avait aucune assurance de décoller. Je n'ai pas les moyens de payer des billets à tord et à travers donc j'ai voulu attendre. Quand j'ai contacté l'ambassade et le consulat au Vietnam ils m'ont averti que le dernier vol d'Air France avant plusieurs semaines était prévu le 6 avril, mais je n'ai jamais été contacté par la compagnie pour prendre ce vol, je ne sais pas si il a eu lieu."

Je n'ai aucune réponse de l'ambassade ou du consulat

"Je n'ai aucune solution." déplore ce responsable de fabrication dans une entreprise d'agro-alimentaire. "J'ai encore les moyens de payer mon hôtel pour un mois, après je ne sais pas. Je suis aussi obligé de rester à l'hôtel et de renouveler mon visa. Les prix montent en flèche aussi : j'ai payé 25 dollars pour un visa d'un mois en février contre 200 pour le dernier renouvellement. J'avais trouvé des vols pour le mois de mai avec une autre compagnie, mais finalement ils ont tous été reportés aux mois de juin, avec le même risque d'annulation. Je n'ai aucune réponse de l'ambassade ou du consulat. C'est angoissant de voir que ma patrie ne me fournit aucune aide ni soutien, je n'ai aucune information ! Je me sens laissé à l'abandon."

Christophe Castellano loge dans cet hôtel de Saigon depuis des semaines. Il paye les nuits à tarif normal. -

Officiellement, le Vietnam ne compte pour l'instant aucun décès lié au coronavirus. Les bars et restaurants sont fermés, ainsi que les commerces non-alimentaires mais il n'y a pas de confinement total. Ce sont des mesures de distanciation sociale. "En revanche le port du masque est obligatoire partout depuis un mois et demi", explique Christophe. "Dans les rues je vois très peu d'européens et ceux que je vois sont les seuls à ne pas porter de masque ! Cela choque les Vietnamiens. Quand ils parlent de ce qu'il se passe en Europe, ils sont d'ailleurs sidérés de voir que personne ne porte de masques, pas même les policiers dans les rues. La situation est sous contrôle ici au Vietnam. C'est plus flippant quand je regarde les infos en France, c'est à se demander dans quel pays je vis !"