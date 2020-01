Coronavirus : un cas suspect à l'hôpital de Rouen

Rouen, France

Un cas suspect de coronavirus hospitalisé à Rouen ce lundi 27 janvier 2020. Selon nos informations, il s'agit d'une femme qui était début janvier à Wuhan, la ville chinoise où l'épidémie sévit actuellement. La patiente est soignée au CHU Charles-Nicolle. Elle doit subir une série d'examens biologiques pour confirmer ou non qu'elle est contaminée par le virus. Selon Paris-Normandie qui a révélé l'information, les équipes médicales du samu sont intervenues équipées de masques et de combinaisons dans le quartier de la gare de Rouen.

Trois cas avérés en France

La France compte jusqu'ici trois cas avérés de coronavirus (un hospitalisé à Bordeaux, deux autres à Paris). En Chine, l'épidémie a fait 80 morts et plus de 2.700 cas sont confirmés. La France a mis au point un test de dépistage disponible depuis vendredi à Paris et à Lyon, et il devait l'être cette semaine dans les hôpitaux de la région a assuré la ministre de la Santé Agnès Buzyn.