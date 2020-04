Coronavirus : un Cavaillonnais crache sur un pharmacien parce qu'il n'a pas de masques à lui vendre

Un Cavaillonnais de 52 ans, présentant des symptômes du covid-19, a craché sur un pharmacien qui ne pouvait pas lui vendre de masques. Le commerçant a répliqué et lui a asséné plusieurs coups de pieds et de poings. Les deux hommes ont porté plainte.

Lundi, un Cavaillonnais de 52 ans arrive, très inquiet, à l'hôpital. Il présente des symptômes du covid-19 : toux, fièvre, maux de tête... Il est examiné par un médecin, qui note que son état ne présente pas de gravité. Il est donc renvoyé chez lui, avec un traitement basique, et une ordonnance pour obtenir des masques.

L'homme court toutes les pharmacies de la ville (ou presque). Mais aucun masque n'est disponible. Il va jusqu'à l'hôpital d'Avignon : pas de masques non plus pour lui, les stocks sont trop restreints.

Il s'en prend au pharmacien

Le quinquagénaire ne veut pas rentrer pas chez lui sans protection parce qu'il est confiné avec sa mère, une femme âgée et fragile. Alors il s'entête et se rend dans une dernière pharmacie, encore ouverte. Là, même réponse : "pas de masques à vendre". Le Cavaillonnais s'emporte, hurle et finit par cracher sur le commerçant en précisant qu'il est contaminé.

Le pharmacien le sort de l'officine manu militari et lui assène plusieurs coups de pieds et plusieurs coups de poings sur le trottoir. L'homme finit par prendre la fuite.

Finalement : les deux protagonistes portent plainte. Mais la police va respecter un délai sanitaire avant de les entendre.