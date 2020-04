Coronavirus: un centre de consultation dédié au COVID à Auxerre

Depuis maintenant quinze jours, deux infirmières et des médecins généralistes font fonctionner à Auxerre (Yonne) un centre de consultation pour les personnes qui présentent des symptômes de COVID19. Des patients exclusivement orientés par le centre 15.

Le centre d'examen de santé de la CPAM à Auxerre était fermé depuis le début du confinement, mesures de distanciation obliges. Depuis le 8 avril, il a une nouvelle utilité. Il s'est transformé en centre de consultation, destiné aux personnes qui présentent des symptômes COVID.

Des consultations uniquement sur rendez-vous

Une secrétaire, deux infirmières et quatre médecins ainsi que des généralistes volontaires accueillent les patients. Les personnes qui appellent le 15 pour des symptômes de coronavirus, mais qui ne correspondent, ni à une urgence, ni à une nécessité d'hospitalisation, sont dirigés vers ce centre, via une plateforme téléphonique qui leur donne un rendez-vous.

à lire aussi Coronavirus : comment seront distribués les masques à Auxerre

Un examen et un suivi

Cette structure fonctionne grâce à l'action conjointe de L'ARS (agence régionale de santé), la CPAM et le conseil de l'ordre des médecins. Les patients sont d'abord pris en charge par une infirmière qui relève la tension, le poul et la fréquence respiratoire. Ils sont ensuite dirigés vers un médecin qui va les examiner et leur prescrire un éventuel dépistage complémentaire. Ces patients seront ensuite suivis par les quatre médecins du centre d'examen de santé réquisitionnés, qui prendront régulièrement de leurs nouvelles.

Alléger le travail du centre 15

"Ce dispositif a pour objectif d'alléger le travail du centre 15 et de proposer une solution aux personnes qui auraient les symptômes du Covid-19 et qui n'ont pas de médecin traitant ou qui ne souhaitent pas consulter dans un cabinet de généraliste en ville", explique le Docteur Saïd Brouche, médecin responsable du centre d'examen de santé. Ce dispositif reste assez peu utilisé pour le moment. Depuis son ouverture, le centre n'a vu passer qu'une dizaine de malades.

Il est ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Les rendez-vous peuvent être pris par le biais de la plateforme téléphonique dédiée à la coordination entre le Centre 15 et les soins de Ville.

Des centres de consultations semblables existent aussi dans à Sens, Avallon et Tonnerre.