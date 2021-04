Coronavirus : un cluster dans un foyer de vie à Beaulieu-lès-Loches

Plus de 70% des résidents du foyer de vie La Palle, à Beaulieu-lès-Loches, sont positifs à la Covid. Cinq membres du personnel le sont également, selon l'Agence régionale de santé (ARS).

Un cluster a été détecté dans un foyer de vie, à Beaulieu-lès-Loches, dans le sud de l'Indre-et-Loire. 16 des 22 personnes habitants au foyer La Palle sont positifs à la Covid-19, soit plus de 70% des résidents, ainsi que cinq membres du personnel, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS).

Le foyer de vie accueille des personnes déficientes, et malgré la bonne volonté du personnel, il est difficile d'y faire respecter les gestes barrières. "On fait ce qu'on peut. On doit se débrouiller avec le peu de moyens que l'on a, mais il aurait fallu renforcer les équipes", soufflent des membres du personnel.

Ils dénoncent aussi le fait que les résidents ne soient pas isolés, comme il le faudrait. "Il n'y a pas d'étage dédié aux personnes positives et les espaces collectifs ne sont pas différenciés", expliquent-ils, en réponse à ce qu'indique pourtant la direction dans un article de nos confrères de La Nouvelle République.