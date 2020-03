Coronavirus : un couple de septuagénaires havrais bloqué sur un paquebot au large du Panama

Le Havre, France

Aucun pays d'Amérique du Sud ne souhaite ouvrir ses ports et accueillir le paquebot de Colette et Jacques, un couple résidant près du Havre. Quatre personnes y sont mortes du Coronavirus, plus d'une centaine d'autres sont malades.