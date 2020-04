Coronavirus : un drone de la police survole Orléans pour faire respecter le confinement

L'opération a débuté vers 14h30 dans le quartier des Carmes à Orléans, ce vendredi. Un drone de la police, équipé d'un haut-parleur, survole les rues de ce quartier du centre-ville et diffuse un message audio : "restez chez vous."

Opération avec le RAID

"Cette opération est menée avec le RAID", l'unité d'élite de la police nationale, indique Thierry Guiget-Doron, directeur départemental de la sécurité publique du Loiret (DDSP). "Des patrouilles de la section d'interventions d'Orléans sont déployées au sol au même moment pour contrôler les personnes qui son dehors, et les verbaliser le cas échéant".

Non respect du confinement dans certains quartiers d'Orléans

Pourquoi la rue des Carmes et ses alentours ? "On a remarqué que dans plusieurs secteurs du centre-ville d'Orléans, le confinement n'est pas respecté et on constate des attroupements par endroits", explique le DDSP.

Le préfet du Loiret, en lien avec la Ville d'Orléans, vient d'ailleurs de prendre un arrêté interdisant l'ouverture des commerces alimentaires entre 21h et 6h, afin d'éviter les regroupements nocturnes devant des supérettes. Ces commerces peuvent seulement assurer de la livraison à domicile ces horaires-là.

Le drone survole aussi le quartier de la Source

Le drone doit ensuite survoler le quartier de la Source, au sud d'Orléans, où des problèmes similaires de non respect du confinement sont constatés, selon la police. 3200 PV ont été dressé durant les deux premières semaines du confinement, la plupart dans l'agglomération orléanaise.