Coronavirus : un groupe de jeunes de retour d'Italie confiné à Villeneuve-sur-Lot

Un groupe de cinq élèves et trois enseignants du conservatoire du Grand Villeneuvois sont priés de rester chez eux, jusqu'à nouvel ordre. Ils ont passés plusieurs jours en Italie, en Vénétie, à San Dona di Piave, une ville jumelée avec Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Dans cette région italienne autour de Venise, plusieurs cas de Coronavirus ont été décelés.

Ces cinq jeunes et ces trois adultes, dont une professeur de danse, et le directeur des affaires culturelles de Villeneuve-sur-Lot sont arrivés lundi soir en France, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ils ont ensuite rejoint Villeneuve-sur-Lot en car. Les autorités leur ont alors demandé de rester confinées par précaution, et d'attendre les consignes plus précises de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine.