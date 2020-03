Coronavirus : un habitant de Lure devant le tribunal de Vesoul pour non-respect du confinement

Un habitant de Lure âgé de 42 ans va être jugé ce mardi devant le tribunal de Vesoul pour non-respect du confinement. Il a été contrôlé à quatre reprises sans attestation. Il encourt une peine de prison de six mois ferme et 3 750 euros d'amende.

Un habitant de Lure va devoir s'expliquer en comparution immédiate devant les juges du tribunal de Vesoul ce mardi, pour ne pas avoir respecté le confinement.

Il a été contrôlé à quatre reprises sans attestation, en l'espace de quelques jours : le dernier contrôle remonte à ce dimanche. Constatant une nouvelle fois qu'il se déplaçait sans justificatif, les gendarmes de Lure l'ont interpellé dans la foulée. Il a été placé en garde à vue.

Il encourt une peine de prison de six mois ferme et 3 750 euros d'amende

L'homme possède déjà un casier judiciaire bien rempli. Sans profession, il était aussi recherché pour des faits de vols et d'escroquerie à Lure. Et ce non-respect du confinement pourrait lui coûter cher : il encourt une peine de prison de six mois ferme et 3750 euros d'amende.

Pour Emmanuel Dupic, le procureur de la République de Vesoul, "il n'est pas acceptable que certains s'autorisent à ne pas respecter le confinement et nous mettent en danger". Le procureur qui souligne qu'heureusement, ce comportement reste minoritaire. "Dans l'ensemble, les Franc-Comtois font preuve de civisme".