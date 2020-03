Coronavirus : un Héraultais en prison pour ne pas avoir respecté le confinement

Cet habitant de Sérignan (Hérault) âgé de 18 ans a été verbalisé six fois par les gendarmes en l'espace de neuf jours pour non respect du confinement. Il disait s'ennuyer chez lui. Il sera jugé ce mercredi au tribunal correctionnel de Béziers. En attendant, il a été placé sous les verrous.

Un jeune homme de 18 ans de Sérignan (Hérault) a été contrôlé et verbalisé à six reprises sur la voie publique entre le 20 mars et le 29 mars 2020 en violation des règles imposant le confinement. Il a expliqué son comportement par le souhait d'aller voir des amis, car il s'ennuyait seul à son domicile.

Défavorablement connu de la justice

Il était déjà connu pour avoir commis de nombreux délits pour lesquels il a été condamné en fin d'année 2019 à des peines de sursis avec mise à l'épreuve et du travail d'intérêt général. Il devait être également jugé prochainement pour une conduite en état alcoolique.

Il risque six mois de prison

Ce jeune homme sera jugé en comparution immédiate ce mercredi 1er avril au tribunal correctionnel de Béziers pour "réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de violation des interdictions ou obligation édictées en application de l'état d'urgence sanitaire", délit faisant encourir les peines maximales de six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende.

Dans l'attente de son procès, le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer en détention provisoire.