Coronavirus : un homme promène deux moutons à Unieux, il est verbalisé

Le confinement pour lutter contre le coronavirus dure depuis plus d'une semaine maintenant et certains Ligériens ont des fourmis dans les jambes. La promenade du chien est une bonne excuse pour sortir (c'est l'un des motifs de sortie dérogatoire), mais un habitant du secteur d'Unieux a lui choisi de promener ...ses moutons ! Cet homme de 50 ans se trouvait avec ses deux animaux dans le parc Nelson Mandela à Unieux lorsqu'une patrouille l'a aperçu. Sur son compte Twitter, la police nationale de la Loire explique que le quinquagénaire pensait "être dans son droit" et respecter les mesures de confinement.

Les moutons ne sont pas des animaux de compagnie

Il a été verbalisé, d'autant qu'il commettait une double infraction. D'une part il se trouvait dans un parc fermé par arrêté, d'autre part, les moutons "ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie" et n'autorisent donc pas de sortie dérogatoire pendant le confinement. C'est ce que rappellent les policiers de l'Isère qui relaient le message de leurs collègues ligériens en donnant quelques exemples d'animaux ne permettant pas d'aller se promener, comme les boas ou les lamas, sait-on jamais.