Coronavirus : un jeune de Haute-Savoie verbalisé pour un rendez-vous amoureux sur la voie publique

L'amour a des raisons que le Coronavirus n'admet point. En fin de semaine dernière, un jeune Haut-Savoyard a été verbalisé par la compagnie de gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois. Il était 15 h 30 et le jeune de 23 ans déambulait sans son attestation de sortie à Saint-Cergues, près de la frontière Suisse, en Haute-Savoie.

Le procès-verbal est explicite : " Rendez-vous amoureux sur la voie publique". 135 euros.

Le Coronavirus : un défi à l'amour !

Le document officiel a "profondément touché" le maire de la commune de 3.500 habitants, Gabriel Doublet, qui est aussi vice-président de la communauté de communes d'Annemasse.

Et sur sa page Facebook, l'élu rappelle d'abord qu' "il faut que chacun joue le jeu et soit dans le respect absolu des directives de confinement." "Les forces de l'ordre ont bien entendu raison de l'avoir verbalisé."

" On mesure à quel point cette saloperie de virus nous éloigne les uns des autres" - Gabriel Doublet

Mais ce motif de sanction sonne comme un terrible symbole de la période que nous traversons et Gabriel Doublet trouve les mots justes : "On mesure à ce motif si joli et si bon enfant à quel point cette saloperie de virus nous éloigne les uns des autres, à quel point il est un défi à l'amour et à l'amitié aussi."

La conclusion de l'élu devrait réconforter les amoureux transis en mal de bisous à l'air libre : "Il nous faut tenir bon pourtant et nous aimer très fort... mais de loin."