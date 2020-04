Coronavirus : un McDonald's marseillais devient une plateforme de distribution alimentaire

Ce ne sont plus des hamburgers qui sont préparés dans le McDonald's Saint-Barthélémy mais des centaines de colis pour nourrir des familles entières. Des militants associatifs ont réquisitionné ce restaurant des quartiers nords de Marseille et l'ont transformé en plateforme de distribution de denrées alimentaires pour les plus démunis de la crise sanitaire du coronavirus. En cinq jours ils ont déjà distribué plus de dix tonnes de nourriture, en 500 colis destinés à nourrir une famille durant plusieurs jours. La nourriture vient de dons : environ 30 % de la Banque Alimentaire à travers Emmaüs, le reste de particuliers et de commerçants.

Le McDonald's Saint-Barthélémy a été placé en liquidation judiciaire en décembre après un long combat de deux ans de ses salariés pour le préserver. Depuis lundi le restaurant fermé est réquisitionné par une dizaine d’associations dont Emmaüs, le syndicat des quartiers nords de Marseille ou le collectif du 5 Novembre. "On s'est dit que ce serait super comme endroit : il y a des chambres froides, des zones de stockage et un drive dont on se sert pour les livraisons !" explique Salim Grabsi, le responsable du syndicat des quartiers populaires marseillais. "On a des amis soignants qui nous ont fait une formation de deux jours sur les protocoles de sécurité et de distanciation."

McDonald's France refuse de donner son accord

Une dizaine de bénévoles travaillent chaque jour dans le restaurant. McDonald's France a cependant refusé de donner son accord pour cette opération. "Quand McDonald's a dit non c'était déjà décidé : le président a parlé de guerre alors on fait une réquisition populaire ! Il y a une forme de non-assistance à personne en danger, on est témoins de ce désastre et on ne peut pas rester comme ça." explique le militant. Selon Ralph Blindauer, l'avocat des anciens salariés du restaurant "McDonald's m'a opposé une fin de non-recevoir très sèche, en raison du conflit qui nous a opposé durant deux ans." Celui qui était chargé par les associations d'obtenir l'accord de la multinationale explique : "C'est une gifle à tout le quartier. On pense que Mac Do a pour objectif de punir le quartier à cause du soutien qu'il a apporté à la lutte des salariés contre la fermeture."

Ils font toute leur com' sur quelques Big Mac qu'ils offrent aux soignants mais là ils nous envoient chier !

"Ce sont des hypocrites : ils font toute leur com' sur quelques Big Mac qu'ils offrent aux soignants mais là ils ont l'occasion de répondre à des besoins criants et pourquoi pas se racheter une image... et ils nous envoient chier !" Interrogé sur sa réponse négative, McDonald's France répond de son côté, que l'entreprise a "préféré faire le choix de faire des dons de matériel au personnel soignant et de livrer des repas dans certains CHU." Les militants aimeraient maintenant mettre en place des tests de dépistage au Covid-19 dans le drive du restaurant.