Coronavirus : un mois de confinement pour la Seine-Maritime et l'Eure dès vendredi soir

Les département de Seine-Maritime et de l'Eure seront confinés à partir de ce vendredi soir. De nouvelles mesures seront mises en place. Certains commerces devront fermer leurs portes et l'attestation fait son grand retour en journée.

Les habitants de Seine-Maritime et de l'Eure seront confinés pendant quatre semaines à partir de vendredi soir. Ces deux départements font partie des 16 départements concernés par les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé Jean-Castex lors d'une conférence de presse jeudi 18 mars. Voici ce qui va changer ces prochaines semaines :

Commerces et rayons non-essentiels fermés

Les commerces et rayons de grandes surfaces qui ne rentrent pas dans la catégorie "biens et des services de première nécessité" ne pourront plus ouvrir à partir de samedi. Les librairies et les disquaires, considérés désormais comme "de première nécessité" pourront cependant rester ouverts. "Pour ralentir l'épidémie, il faut réduire les occasions de contacts dans les lieux clos", a indiqué Jean Castex.

Sorties limitées à 10 kilomètres

Jean Castex a annoncé que les sorties seront limitées à 10 kilomètres autour de son domicile avec une attestation. Il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport, en journée, sans aucune limitation de durée.

Déplacements inter-régionaux interdits

Dans les 16 départements concernés changer de région ne sera pas possible sauf motifs impérieux ou professionnels.

Les écoles restent ouvertes

Les écoles et collèges ouvriront normalement. Cependant, dans les départements concernés, les lycées basculeront tous en demi-jauge. Les activités sportives scolaires pourront reprendre normalement.

Couvre feu à 19 heures

Le couvre-feu sera retardé dès samedi de 18h à 19h. Cela pour prendre en compte le passage à l'heure d'été. Cette mesure ne concerne pas uniquement la Seine-Maritime et l'Eure.