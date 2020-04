Coronavirus : un Montpelliérain viole le confinement pour aller jeter des colis par dessus le mur de la prison

Pas de public sur les bancs de la salle d'audience. Le tribunal correctionnel, deux avocats et un seul journaliste. Arrive alors Hamid, 24 ans, escorté par des gendarmes. Il prend place dans le box des accusés, masque chirurgical bleu sur le visage et gants assortis. Le Montpelliérain est jugé en comparution immédiate ce mercredi pour avoir participé à la projection d'un colis par dessus l'enceinte de la prison de Villeneuve-les-Maguelone.

Il s'échappe en marche arrière

On est dimanche après-midi, il est au volant d'un voiture garée le long de D185 qui passe au pied de la maison d'arrêt. Son passager sort et projette le colis qui contient des cigarettes. Repéré par une patrouille de gendarmes, Hamid prend la fuite en marche arrière. Il roule vite, zigzague, évite de justesse un tracteur, une autre voiture, avant d'être stoppé dans sa course folle par les militaires.

Plus de 2.000 euros de PV non payés

Vérifications faites, il se trouve que Hamid a été déjà été verbalisé à quatre reprises en moins de trois semaines pour non-respect du confinement. La dernière fois datant du matin même. Son casier judiciaire est vierge, il a un travail mais il cumule plus de 2.000 euros de PV non payés.

Le jeune homme a été condamné à quatre mois de prison ferme, sans mandat de dépôt. Il est ressorti libre du tribunal, sa peine sera aménagée.