Coronavirus : un pharmacien de l'Hérault interpellé pour avoir vendu un remède miracle "Épidémie19"

Un pharmacien de l'Hérault vient d'être interpellé pour avoir vendu dans son officine et par internet un remède miracle contre le Covid-19. Il sera jugé fin juin. Il a fait plus de 6.000 euros de profit en 10 jours.

Le pharmacien vendait son remède au comptoir et par internet

La direction départementale de la protection des populations de l’Hérault a constaté le 26 mars 2020 qu’un pharmacien de la région de Montpellier avait mis en vente, sur le site internet de l’officine, une préparation homéopathique sous l’appellation "Épidémie19" présentée comme ayant des propriétés "aidant à lutter contre le Covid-19".

Des posologies étaient présentées à titre "préventif" et "curatif". L’enquête diligentée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Castelnau-le-Lez a permis d’établir que le pharmacien avait vendu entre le 16 et le 26 mars, au comptoir et par correspondance, plusieurs centaines de doses de ce produit.

Présenté au parquet de Montpellier la semaine dernière, le pharmacien en cause fait l’objet de poursuites pour tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise. Il sera jugé à l’audience du 29 juin 2020. Une somme de 6.244 euros correspondant au chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente de ce produit a été saisie au titre des avoirs criminels.