Coronavirus : un policier du commissariat de Flers testé positif au Covid 19

"Toutes les précautions sont prises au commissariat de Flers" assure la direction départementale de la sécurité publique de l'Orne. Le fonctionnaire testé positif au Covid 19 samedi dernier "a été immédiatement confiné" indique le commandant Gael Le Penven. "Son bureau a été fermé et toutes les personnes qui ont travaillé avec lui ont été renvoyés chez elles". Une autre équipe a pris le relais dès lundi matin sur le terrain et dans les bureaux. Gael Le Penven précise que les policiers qui patrouillent sur le terrain entrent le moins possible en contact avec le personnel administratif.

Il s'agit du premier policier testé positif au Covid 19 dans le département de l'Orne. Âgé de 54 ans, il est très sportif et pratique le triathlon. "Sa fièvre commence à baisser, son état n'est pas alarmant mais il est extrêmement fatigué" confie le commandant Le Penven.