Coronavirus : un premier décès dans un Ehpad landais

Cette résidente de plus de 80 ans de l'Ehpad Léon Dubédat de Biscarosse avait été testée positive au Covid 19 la semaine dernière. Elle était, depuis, isolée au sein du secteur covid de l'établissement, un secteur fermé au sein de l'Ehpad, destiné à accueillir les personnes contaminées au coronavirus. Selon le médecin référent, Catherine Burugorri-Pierre, son état de santé s'est très vite dégradé, en quelques jours, se transformant en insuffisance respiratoire grave. Elle souffrait également d'autres pathologies, précise le médecin. La résidente aurait pu être hospitalisée, mais elle avait laissé des directives anticipées très claires sur le sujet, elle ne souhaitait pas être prise en charge en réanimation, et souhaitait rester au sein de l'Ehpad. Des souhaits que sa famille a respectés.

Une autre résidente contaminée, mais guérie

Une autre résidente est elle aussi contaminée au coronavirus. Une femme de 86 ans qui est également isolée au sein du secteur covid de la maison de retraite. Mais son état est beaucoup plus rassurant : cela fera 21 jours vendredi qu'elle est contaminée, mais elle ne présente dorénavant plus aucun symptômes. Elle va donc être considérée comme guérie, et va pouvoir réintégrer sa chambre une fois ce délai de 21 jours passé. "Elle revient de loin", confirme Catherine Burugorri-Pierre.

Tous les résidents et soignants seront testés

Le médecin référent considère que la situation de l'établissement est "sous contrôle". Aucun autre résident ne présente actuellement de symptômes du coronavirus. A partir de ce jeudi, tous les résidents et tous les soignants de l'établissement vont cependant être testés. C'est la procédure annoncée par le ministère de la santé, dès lors qu'un décès a été constaté dans une maison de retraite. Jusque là, 11 soignants, sur la soixantaine de l'Ehpad, ont été testés. Tous les résultats étaient négatifs.