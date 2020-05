Coronavirus : une action solidaire de la gendarmerie française et de la police fédérale allemande

Voilà une initiative originale pour récolter des fonds afin de lutter contre le Covid-19. L'unité opérationnelle franco-allemande, qui regroupe des gendarmes français et des policiers fédéraux allemands, lancent un appel aux dons et proposent aussi d'acheter un écusson collector de l' UOFA. Il est au prix de 8 euros. Et on y trouve le slogan suivant : Zusamm-en-semble gegen/contre le Covid 19.

L' écusson solidaire de l'UOFA - Gendarmerie Nationale

Dans le jargon militaire, on appelle cela une rondache. Les bénéfices de cette vente et de cet appel aux dons seront reversés aux structures du dispositif Mosar. Il s'agit notamment d'hôpitaux mosellans et sarrois, où sont accueillis des patients français et allemands.

L' UOFA a été officiellement lancée à la suite du traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Mais sur le terrain, les 24 gendarmes français, dont une majorité de Mosellans, et les 15 policiers fédéraux allemands, ont déjà travaillé ensemble.

L' UOAF sur le Planche des Belles Filles lors du Tour de France 2019 - Gendarmerie Nationale

Ils sont notamment intervenus, l'été dernier, sur deux étapes du Tour de France. L' UOFA a été aussi déployée lors de la dernière fête de la bière à Munich. Si l'Euro de Foot n'avait pas été reporté en 2021, ces gendarmes et ces policiers auraient été aussi mobilisés lors du match entre l'Allemagne et la France. Mais ce n'est que partie remise !

Cette unité, dont les membres ont la particularité d'être bilingues, ont aussi participé récemment en Alsace aux opérations de contrôles des frontières entre les deux pays, pendant la crise sanitaire du coronavirus.

Pour participer à cette opération solidaire de la gendarmerie française et de la police fédérale allemande, cliquez ici.