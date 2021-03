Coronavirus : Une baisse en Occitanie du nombre de cas chez les personnes âgées

Comme tous les mardis, l'ARS fait son bilan de l'épidémie dans la région Occitanie, et cette fois les indicateurs affichent une baisse progressive du nombre de cas parmi les plus âgés.

Moins de cas parmi les personnes les plus âgées, c'est le principal enseignement du bulletin de l'ARS en Occitanie pour ce mardi 2 mars. L'Agence Régionale de Santé précise : "C’est une période qui coïncide avec le démarrage de la vaccination vers nos aînés en priorité. En Occitanie, 83,6% des résidents en EHPAD et 28,5% des plus de 75 ans ont déjà bénéficié d’une première injection du vaccin".

Dix morts de plus dans le Gard mais une baisse des hospitalisations

Dans le Gard on compte toujours 187 personnes hospitalisées dont 35 en réanimation, soit 15 de moins à l’hôpital et 4 de moins en réanimation par rapport à vendredi. Il y a eu 447 décès depuis le début de la crise sanitaire, soit 10 décès depuis depuis vendredi dernier. En Lozère, les chiffres restent assez stables avec même une légère baisse, 12 malades sont actuellement hospitalisés contre 13 vendredi, et 2 réanimation contre 3 il y a 4 jours. On compte 95 décès en Lozère depuis le début de l'épidémie.