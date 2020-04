Coronavirus : une dizaine de plaintes déposées suite aux décès de 37 résidents dans un Ehpad de Mougins

Le parquet de Grasse a ouvert une enquête préliminaire des chefs d'homicides involontaires et d'omission de porter secours à personnes en péril, après la mort de 37 résidents de l'Ehpad Korian La Riviera à Mougins en pleine épidémie de Covid-19.

L'Ehpad La Riviera de Mougins comptait 109 résidents jusqu'à la mi-mars, 37 sont décédés depuis des suites de suspicion d'infection au covid-19. Le parquet de Grasse a reçu une première plainte contre X, déposée par un membre de la famille d'un résident, le 2 avril, et a ouvert dans la foulée une enquête préliminaire.

Le procureur de la République de Grasse, Fabienne Atzori écrit dans un communiqué que "quatre plaintes ont été déposées entre le 2 et le 10 avril auprès de services de gendarmerie. Le 14 avril, une plainte de la mairie de Mougins est parvenue au parquet. Enfin le 15 avril, est parvenue une plainte collective concernant quatre familles." L'enquête viseà identifier "les violations éventuelles aux obligations de sécurité et de prudence et à établir la relation avec les décès constatés."

Trois services d'enquête sont actuellement saisis : la brigade de recherches de Cannes, la section de recherches de Marseille et l'office central de lutte contre les atteintes à la santé publique.

