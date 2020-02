Coronavirus : une école Montessori fermée par précaution à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie

Ce sont désormais trois écoles de Haute-Savoie qui sont fermées pour la semaine qui vient, à cause de la découverte d'un cas de coronavirus sur un enfant de 9 ans, habitant les Contamines-Montjoie. Le garçon a passé quelques heures seulement dans cette école Montessori de Thonon-les-Bains.

Thonon-les-Bains, France

Il y a donc désormais une troisième école fermée en Haute-Savoie, à cause de la découverte d'un cas de coronavirus dans le département. Après un établissement aux Contamines-Montjoie et un à Saint-Gervais-les-Bains, c'est l'école Montessori de Thonon-les-Bains qui fait l'objet de cette mesure de précaution.

La directrice de l'école, jointe par France Bleu Pays de Savoie, confirme qu'elle a été informée par les autorités ce dimanche matin.

Son établissement qui compte une vingtaine d'élèves, a été fréquenté pendant quelques heures le 31 janvier dernier par le petite garçon britannique de 9 ans, qui habite à l'année aux Contamines-Montjoie, et qui a été contaminé par le coronavirus comme quatre adultes de sa famille. Il est actuellement hospitalisé à Grenoble. Le garçon était venu pour faire un essai dans cet établissement Montessori de Thon-les-Bains.

L'école sera fermée une semaine par mesure de précaution. Les familles ont été prévenues. Elles doivent désormais surveiller l'évolution de la santé de leurs enfants et éviter le plus possible les sortie pendant plusieurs jours.

Des premiers tests négatifs ce dimanche soir

Ce dimanche soir 46 personnes, ayant été en contact avec onze Britanniques hospitalisés après un séjour en Haute-Savoie, ont déjà été testées au nouveau coronavirus. Sur ces 46 tests, les résultats des 21 premiers prélèvements se sont révélés "négatifs", a annoncé dimanche soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. 25 autres étaient toujours en cours d'analyse dimanche soir.