Coronavirus : une femme de 80 ans escroquée par des faux policiers au Havre

Le Havre, France

Profitant du contexte de crise sanitaire, des individus ont escroqué une Havraise de 80 ans, ces 12 et 13 mai. Ils se sont fait passer pour des policiers ou des médecins pour voler ses objets de valeur à la victime. On vous raconte, et on vous dit quoi faire.