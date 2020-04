Coronavirus : une infirmière délogée par ses propriétaires, le parquet de Montpellier ouvre une enquête

Le procureur de la République de Montpellier ouvre une enquête préliminaire dans l'affaire de cette infirmière délogée de son domicile. Il s'agit "d'établir si les conditions dans lesquelles cette personne amenée à quitter son domicile étaient susceptibles de recevoir une ou plusieurs qualifications pénales".

Des faits décrits par Mélina Florès elle-même, une infirmière anesthésiste qui travaille actuellement au service réanimation de l'hôpital La Peyronnie, au CHU de Montpellier. Elle vient de quitter le logement qu'elle occupait avec sa famille sous la pression des propriétaires. Un appartement au rez-de-chaussée qu'elle louait depuis juillet dernier avec son compagnon et sa fille de trois ans à Montarnaud, près de Montpellier. Les propriétaires, eux, se trouvent au 1er étage.

Au début du confinement, elle décide de faire venir dans cet appartement sa fille de 20 ans et sa maman, qui vivait dans une résidence pour personnes âgées à Montpellier. Pour ne pas prendre le risque de contaminer sa famille et pouvoir dormir à côté du CHU, elle décide de vivre dans le petit studio de sa fille de 20 ans, à Montpellier.

Des propriétaires inquiets qui mettent la pression sur l'infirmière

Mais les propriétaires, un couple de 75 et 80 ans, malades, ne veulent pas de tous ces gens dans l'appartement du bas. Ils commencent donc à rendre la vie insupportable aux occupants : ils coupent le chauffage, l'eau chaude, l'antenne de la télévision, et font le plus de bruit possible très tôt le matin.

Mélina et son compagnon tentent de discuter, d'expliquer leur situation. Mais rien n'y fait. Épuisée par ce conflit et par ses longues journées de travail au CHU de Montpellier, Mélina finit par céder : sa mère est rentrée dans sa résidence pour personnes âgées, dans laquelle elle ne peut pas sortir de sa chambre. Son compagnon, un viticulteur, est allé vivre chez ses parents, et ses deux filles logent dans le studio à Montpellier. Mélina, elle, a pu bénéficier d'un logement gratuit Airbnb, via le dispositif Open Homes mis en place dans le cadre des mesures de solidarité auprès des soignants.

La mairie de Montarnaud a découvert cette histoire dans la presse : "Je suis catastrophé, consterné, dit Gérard Cabello le maire. Cette infirmière doit m'appeler, que nous organisions une réunion de conciliation. C'est d'autant plus terrible qu'il s'agit d'une infirmière qui se bat tous les jours auprès des malades du coronavirus, à qui nous devons tout notre soutien".