Coronavirus : une information judiciaire ouverte contre Costa Croisières après des plaintes de passagers

Des centaines de personnes portent plainte contre Costa Croisières, notamment pour sa mauvaise gestion de la crise et son manque de communication à bord d'un navire refoulé des Caraïbes en mars 2020. Plusieurs cas de Covid-19 avait été détectés à bord. Une information judiciaire est ouverte.

Une information judiciaire est ouverte à Paris depuis le 19 février dernier contre Costa Croisières, après les plaintes de passagers d'un navire refoulé en mars 2020 des ports des Caraïbes à cause du covid-19. Trois croisiéristes sont morts par la suite.

L'enquête, confiée à des juges d'instruction du tribunal de Paris, a été ouverte contre X vendredi 19 février des chefs de "tromperie aggravée", "blessures et homicides involontaires", "non assistance à personne en péril" et "mise en danger de la vie d'autrui". Cette enquête fait suite aux plaintes déposées cet été par des centaines de plaignants (selon les informations de franceinfo, une des plaintes regroupe 180 personnes) embarqués sur ce navire de Costa Croisières. A noter également que parmi les plaintes, se trouvent celles de trois passagers décédés du Covid-19, selon leur avocat.

Manque d'informations sur le navire

Ce collectif de plaignants - qui réunit plusieurs centaines de passagers français - reproche, entre autres, à la compagnie sa gestion de la crise et accuse le croisiériste de ne pas les avoir informés des soupçons de contaminations à bord et de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires au respect des règles sanitaires.

Les membres du personnel à bord "ont été défaillants, les passagers n'avaient quasiment plus aucune information à bord et n'ont su que par la presse locale qu'il y avait des cas sur le navire", avait dénoncé cet été leur avocat, maître Philippe Courtois, qui affirme représenter quelques 850 passagers français. "L'ensemble des victimes veulent savoir comment cette croisière a pu être maintenue alors que le navire avait déjà été refusé dans plusieurs ports la semaine précédente", poursuit-il avant de pointer du doigt les moyens "extrêmement légers" mis en place selon lui par la compagnie : prises de températures aléatoires, gel hydroalcoolique en quantité insuffisante etc.

Costa Croisières se défend

Du 6 au 13 mars, dans une boucle au départ de la Guadeloupe, le Costa Magica et ses 2.303 passagers s'étaient vu refuser d'accoster dans la plupart des îles visitées (Trinidad et Tobago, Grenade, La Barbade, Sainte-Lucie) en raison de la pandémie.

Faute d'escale, l'équipage avait encouragé les passagers à se reporter sur les activités à bord du navire (magasins, spa, restaurants, casino) sans respect suffisant des règles sanitaires et sans informer les passagers des soupçons de contaminations à bord, selon les plaignants.

Lors de la révélation des plaintes, la compagnie avait répondu s'être "rigoureusement conformée aux dispositions en vigueur" à l'époque, aux débuts de la pandémie. "Considérant qu'à cette époque la situation évoluait rapidement, l'équipe médicale du navire a agi sur la base des informations scientifiques disponibles et dans le respect absolu des consignes des autorités sanitaires et en coordination permanente avec elles", s'était défendue la compagnie Costa Croisières dans un communiqué.

Le croisiériste avait brièvement repris en septembre les croisières après cinq mois d'arrêt, avant de suspendre toutes ses activités à nouveau.