Coronavirus : une pharmacie niçoise vendait des masques sous le manteau et du gel hydroalcoolique non conforme

La propriétaire d'une pharmacie du quartier Saint-Sylvestre au nord de Nice comparait ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel. Elle refusait de délivrer des masques aux soignants pour les vendre à des particuliers et fabriquait du gel hydroalcoolique contenant du gel échographique.

La gérante d'une pharmacie dans le quartier Saint-Sylvestre de Nice est jugée en comparution immédiate ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice. Elle vendait à des particuliers des masques destinés aux soignants et des flacons de gel hydroalcoolique non conformes. Elle est poursuivie pour avoir dérogé aux règles en période de menace sanitaire grave, mise sur le marché de substance dangereuse sans étiquetage conforme, et pratique commerciale trompeuse.

Elle écoulait pour 200 euros de gels et de masques par jour

Les services de police de la sûreté départementale sont alertés samedi par une cliente de l'officine que cette pharmacie refuse de délivrer des masques aux professionnels de santé, prétextant une rupture de stock. Les enquêteurs interviennent mardi matin dans le commerce et l'appartement de la propriétaire gérante où ils découvrent plus de 75 flacons de gel hydroalcoolique de fabrication artisanale sans étiquette conforme et une centaine de masques chirurgicaux.

Les investigations et les auditions du personnel confirment la vente de masques aux particuliers, dont certains proviennent de la livraison de l'État destinés aux hôpitaux ou aux EHPAD, le refus de vente aux personnels de santé. Elle vendait les masques 4,50 euros aux particuliers. Le personnel explique avoir découvert des masques et des flacons de gels dissimulés derrière une étagère de l'arrière-boutique, en rangeant l'officine.

Interpellée, la propriétaire de l'officine a reconnu en garde à vue ne pas respecter les directives pour la fabrication de gel, ignorant la composition prescrite par l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle faisait fabriquer en quantité à son personnel du gel contenant parfois du gel échographique, les mélanges étaient réalisés dans des bidons. Elle vendait les 100 millilitres de gel 4 euros et 8,90 euros les 300 ml, sans respect des tarifs en vigueur

La propriétaire de l'officine a admis ne pas avoir respecté les directives gouvernementales et qu'elle écoulait pour 200 euros par jour de gel et de masques avec une marge d'environ 45 euros.

La pharmacienne risque deux ans de prison et 300.000 euros d’amende, selon le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme. Elle risque aussi la fermeture administrative.