Coronavirus : vol de millier de masques au CHU de Montpellier

Une enquête a été ouverte pour le vol sans effraction de plus de 12.500 masques au CHU de Montpellier.Ce vol s'inscrit dans un contexte de pénurie de masques, notamment pour les soignants et personnes les plus exposées aux risques de contagion du Covid 19.La direction de l'hôpital a déposé plainte.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a jugé "infâme et ignoble" les vols de masques de protection observés ces derniers jours. Au CHU de Montpellier (Hérault) plus de 12.500 masques se sont volatilisés. La direction de l'hôpital a déposé plainte. L' enquête porte sur le vol sans effraction de quelque 1.200 masques de type FFP2 et de 11.400 masques chirurgicaux, dans un entrepôt du CHU entre le 25 février et le 10 mars. Ce vol s'inscrit dans un contexte de pénurie de masques, notamment pour les soignants et personnes les plus exposées aux risques de contagion du Covid 19.

Des vols aussi dans une clinique près de Béziers

A la polyclinique Saint Privat à Boujan-sur-Libron près de Béziers (Hérault) on a aussi constaté des disparitions de masques : _"_Sur la première semaine de crise, on a consommé plus d'un mois de masques dans notre établissement. C'est lié à la surconsommation du personnel mais aussi à des emprunts des patients ou d'accompagnants qui se sont servis pour protéger leurs familles notamment les premiers jours aux urgences ou nous avions mis à disposition des boîtes de masques pour les patients qui avaient des symptômes" constate Nicolas Daudé le directeur de l'établissement.

On avait des boîtes de masques aux urgences pour protéger les patients, elles ont disparu

Des stocks qui fondent comme neige au soleil

La polyclinique espère être livrée rapidement en masques. Il reste environ 350 masques FFP2 (les plus protecteurs) et 1500 masques chirurgicaux soit 15 jours de stock en période normale, mais si la clinique devait accueillir des malades du covid 19 le stock permettrait de tenir quelques jours seulement. "En clair conclut Nicolas Daudé le directeur "Si le pic de l'épidémie arrivait demain, l'établissement n'aurait pas le stock suffisant pour faire face".