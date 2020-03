Coronavirus : le maire instaure un couvre-feu à Forges-les-Eaux "pour votre sécurité à tous"

"Pour votre sécurité à tous, j’ai décidé le couvre-feu sur la commune de Forges les Eaux - Le Fossé de 21 h à 6 h, à compter de ce jour. Prenez soin de vous et des autres, restez chez vous." Comme repéré par l'hebdomadaire L'Eclaireur-La Dépêche, le maire de Forges-les-Eaux,, instaure un couvre-feu dans sa commune et adresse un message à ses concitoyens via son compte Facebook (voir plus bas). De nombreuses communes de France ont décidé d'instaurer un couvre-feu ces derniers jours pour faire respecter les mesures de confinement liées à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

On sent que la maladie approche

A notre connaissance, Forges-les-Eaux est la première commune de Normandie à franchir ce cap. "Il ne faut pas se voiler la face" explique Michel Lejeune, "il faut obliger les gens à se confiner le plus possible. C'est comme ça qu'on arrivera à éviter la catastrophe". Un élément déclencheur qui l'aurait décidé à prendre cet arrêté ? "On sent que la maladie approche et d'autres communes prennent cette décision dans les Hauts-de-France ou en Ile-de-France, pourquoi pas nous ? Les habitants sont demandeurs."

Déplacement interdit de 21h à 6h du matin

Tout déplacement à pied et en véhicule est interdit de 21h à 6h du matin sauf exception prévue dans le cadre des mesures de confinement national à partir de ce lundi 23 mars 2020 dans la station thermale située à quelques kilomètres au nord de Rouen. Forges-les-Eaux compte moins de 4.000 habitants au dernier recensement. La ville est notamment connue dans la région pour son casino.