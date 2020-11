Cororonavirus : une manifestation anti-masques à Uzès

Avec le confinement et la pandémie de covid-19, le port du masque est imposé en France. A Uzès (Gard), plusieurs dizaines de personnes se sont réunies ce samedi après-midi devant la mairie, pour dire "bas les masques", et dénoncer le port obligatoire du masque pour les enfants de plus de six ans. La manifestation n'avait pas été déclarée. Les gendarmes sont intervenus pour disperser les manifestants et, au passage, procéder à .. plusieurs verbalisations pour non-port du masque.