Corps calciné à Auray: vers la piste du suicide

L'enquête avance après la découverte samedi d'un corps en cours de combustion derrière le stade de Ty Coat à Auray. Une autopsie a été réalisée hier et d'après les premiers éléments, la piste privilégiée est celle d'un suicide par immolation.

C'est par un bref communiqué que le Procureur de la République de Lorient, Stéphane Kellenberger, a fait le point sur l'avancée de cette enquête qui fait beaucoup parler dans le quartier de la Forêt à Auray. "Si aucune piste ne peut, à ce stade, être écartée, les éléments rassemblés et notamment ceux de l’autopsie médico-légale, semblent en l’état et plus particulièrement, orienter vers un suicide par immolation".

Aucune précision n'a été donnée sur l'identité de la victime. Selon les premières informations, il pourrait s'agir d'un homme d'une vingtaine d'années.

C'est à l'arrière du stade de Ty Coat à Auray qu'a été découvert le corps © Radio France - Frédérick Colas

Depuis samedi, les rumeurs allaient bon train dans ce paisible quartier résidentiel d'Auray, depuis que des voisins, en se promenant dans le sous bois qui donne accès à une ballade très prisée au bord de la rivière, ont donné l'alerte après avoir vu de la fumée derrière le stade de foot de Ty Coat. En arrivant sur place, les pompiers et la police municipale ont rapidement constaté qu'un corps se consumait dans un tas de bois en contrebas d'une petite butte dans un espace où les services municipaux entreposent des déchets verts.