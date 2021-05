Corps calciné retrouvé à Clermont-le-Fort : un Toulousain de 21 ans incarcéré, d'autres gardes à vue en cours

Voilà donc une première incarcération et une première mise en examen dans l'affaire du corps retrouvé dans une voiture en feu le mois dernier dans un champ sur la commune de Clermont-le-Fort (31).

Un Toulousain de 21 ans a été placé en détention ce samedi, et mis en examen pour assassinat en bande organisée et séquestration. Quasi inconnu de la justice il dit "être simplement le conducteur du véhicule (retrouvé en feu ndlr) et assure que le coup de feu a été accidentel." Selon son avocat Pierre Le Bonjour d'autres gardes à vue et d'autres mises en examen sont en cours ou imminentes.

L'autopsie du corps retrouvé dans le véhicule a révélé des traces de projectiles dans le corps.

